Администрацию Трампа обвинили в дерзости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, как и администрация американского лидера Дональда Трампа в целом, слишком дерзко вела переговоры с Ираном в пакистанском Исламабаде.

Об этом со ссылкой на высокопоставленных западных дипломатов сообщает журнал Politico.

«Дерзкий стиль администрации Трампа проявился в высказываниях вице-президента Джей Ди Вэнса после того, как он провел 21-часовые мирные переговоры с иранскими официальными лицами в минувшие выходные», — пишут авторы материала.

Как указал в разговоре с Politico западный дипломат, работающий на Ближнем Востоке, провал переговоров в Исламабаде связан именно со стилем работы нынешней американской администрации.

«Если вы чего-то хотите от кого-то, вы должны что-то дать взамен, если только, как во время Второй мировой войны, они не сдались по-настоящему. Нельзя просто сказать: "Мы будем продолжать вас бить"», — отметил собеседник издания.

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. По словам американского лидера, эти меры коснутся только судов, следующих в порты Ирана или выходящих из них. При этом действия Военно-морских сил США не затронут корабли, направляющиеся в другие страны Персидского залива.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде.