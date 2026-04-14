Трамп прокомментировал проигрыш Орбана на выборах

Президент США Дональд Трамп прокомментировал проигрыш Виктора Орбана на парламентских выборах, которые прошли в Венгрии 12 апреля. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
25 марта Трамп выступил в поддержку Орбана, отметив, что тот является сильным лидером, который добивается результатов. Он подчеркнул, что во время его президентства отношения между Вашингтоном и Будапештом достигли новых высот во многом именно благодаря действующему венгерскому премьер-министру.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует поздравлять лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с победой его партии на парламентских выборах.