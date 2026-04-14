В Финляндии пригрозили Зеленскому

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пост с жестким заявлением Мема опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

«Зеленский может быть уверен, что потеряет поддержку Финляндии, если на финскую территорию вторгнется еще больше беспилотников», — написал Мема.

До этого Армандо Мема раскритиковал ситуацию с пролетом украинского дрона через территорию Финляндии, отметив, что премьер-министр страны Петтери Орпо ведет Финляндию «к прямой войне с Россией».

Ранее Финляндии предрекли сложные и опасные времена из-за желания президента Александра Стубба поддерживать украинского лидера Владимира Зеленского.