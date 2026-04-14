Иран оценил ущерб от ударов США и Израиля

Иран предварительно оценил ущерб от ударов США и Израиля в 270 миллиардов долларов. Об этом заявила официальный представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани в беседе РИА Новости.

«Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов», — сказала Мохаджерани.

По его словам, оценка ущерба состоит из нескольких этапов. Сначала определяется вред, нанесенный непосредственно зданиям, а затем выявляется ущерб, связанный с потерей доходов бюджета и прекращением работы промышленных объектов.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.