Глава дипломатии ЕС прокомментировала ситуацию в Ормузском проливе

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила о необходимости создания сильной международной коалиции по морской безопасности на фоне ситуации в Ормузском проливе. Об этом она сообщила на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Reuters.

«Ситуация в Ормузском проливе является явным аргументом в пользу сильной международной коалиции», — сказала Каллас.

Она не уточнила конкретные задачи будущего объединения.

Представитель ЕС подчеркнула, что Европейский союз отвергает любые договоренности, ограничивающие свободное и безопасное прохождение судов через проливы в соответствии с международным правом.

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости достичь прочного урегулирования на Ближнем Востоке дипломатическими средствами. По его словам, решение должно обеспечить региону надежную основу для мирной жизни каждой из сторон.

В ближайшие дни Париж совместно с Лондоном проведет конференцию стран, готовых участвовать в мирной многонациональной миссии по защите судоходства в проливе. Эта строго оборонительная миссия, независимая от воюющих сторон, развернется, как только позволит ситуация, подчеркнул политик.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США заблокируют Ормузский пролив 13 апреля в 17:00 по московскому времени.