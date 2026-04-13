Президент Индонезии прибыл с визитом в Москву. Об этом пришет РИА Новости.

Самолёт Прабово Субианто приземлился во Внуково, затем он на автомобиле в составе кортежа покинул аэропорт. Главы государств встретятся сегодня, они обсудят перспективы сотрудничества, вопросы, касающиеся стабильных поставок энергоносителей, в том числе нефти. Также будут затронуты темы геополитики.

Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в декабре. Владимир Путин тогда отметил хорошие темпы развития торгово-экономических связей и перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Он подтвердил готовность к сотрудничеству в этой сфере, если Джакарта сможет привлечь российских специалистов.