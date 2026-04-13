Трампу предрекли скорый импичмент

Американский журналист Саймон Атеба, работавший в пуле Белого дома, предрек скорый импичмент президенту США Дональду Трампу. Пост об этом он написал в соцесети X.

Атеба заявил, что Трамп хочет стать правителем, подобным Наполеону Бонапарту, однако, по мнению автора публикации, его планы контролировать другие государства неосуществимы. Журналист также отметил, что война с Ираном, которую начал президент США, вопреки его заверениям, не прекратится в ближайшее время.

Папа римский заявил, что не боится Трампа

«Теперь Трамп в ловушке, и Республиканская партия может быть сурово наказана на промежуточных выборах [в Конгресс США в ноябре 2026 года], и импичмент Трампу будет объявлен до этого времени», — заключил Атеба.

Ранее бельгийский профессор международной политики Дэвид Крикеманс из университета Антверпена предупредил Трампа о последствиях войны с Ираном. По его словам, из-за этого конфликта президент может проиграть промежуточные выборы, которые состоятся в ноябре 2026 года.