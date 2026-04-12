Трамп знает, у кого «нет козырей»

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Тегеран вернется за стол переговоров с Вашингтоном.

Ранее возглавлявший делегацию США на переговорах с Ираном в Исламабаде вице-президент Джей Ди Вэнс признал, что в ходе длительных переговоров стороны не смогли прийти к соглашению.

«Я прогнозирую: они вернутся (за стол переговоров - Ред.), - оптимистично высказался Трамп в интервью Fox News. - И дадут нам все». «Я не хочу 90%, не хочу 95%, - сказал глава Белого дома. - Я хочу все, а у иранцев нет козырей».

Также он отметил, что его ранняя угроза уничтожить иранскую цивилизацию «привела за стол переговоров».