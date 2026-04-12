Украина снова подходит к так называемому триггерному событию, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (*внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). Его слова передает в Telegram-канале издание «Страна.ua».

Буданов заявил, что Украина приблизилась к некоему триггерному событию, которое может привести к катастрофическим для страны последствиям, если в обществе не будет единства. По его словам, в прошлом подобные ситуации уже происходили и заканчивались серьезными проблемами.

«Примеры не буду называть, потому что будет очень грустно и неприятно. Если вы проанализируете нашу последнюю историю, вы очень быстро найдете все ответы», — отметил политик.

Ранее Буданов дал оценку пасхальному перемирию. По его мнению, вероятность того, что оно продолжится, невелика. Глава офиса Зеленского напомнил, что ранее на Пасху объявляли тишину, однако ее неоднократно нарушали.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие началось в 16:00 по московскому времени 11 апреля. Оно продлится до 13 апреля. После его наступления уже неоднократно сообщалось о нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины.