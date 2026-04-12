Трамп резко высказался о НАТО

США необходимо заново пересмотреть отношения с НАТО. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал президент США Дональд Трамп.

© Газета

«Сейчас мы должны пересмотреть отношения с НАТО, поскольку они не пришли к нам на помощь (с операцией в Иране. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

По мнению главы Белого дома, в будущем союзники Вашингтона по альянсу не придут на помощь США, когда это потребуется.

До этого Трамп заявил, что предложение союзникам по Североатлантическому альянсу участвовать в операции против Ирана было «проверкой» объединения — и намекнул на его слабость. На этом фоне он вновь допустил возможность выхода США из блока, обвинив партнеров в отказе поддержать Вашингтон. Эксперты уже называют такие заявления «подарком» Москве. О том, к чему ведет конфликт вокруг Ирана и как он влияет на НАТО, — в материале «Газеты.Ru».

Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что генсек НАТО Марк Рютте не способен защитить альянс.

Ранее Трамп рассказал, когда «попрощался» с НАТО.