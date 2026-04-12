Лукашенко примет участие в российском параде Победы

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Лукашенко заявил, что приедет в Москву на парад, посвященный Дню Победы. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого».

Канал отмечает, что Лукашенко и Путин поговорили по телефону в воскресенье около 13:00 (мск). Лидеры поздравили друг друга с Пасхой и обсудили несколько вопросов.

«Лукашенко подтвердил свое участие в предстоящем Параде в Москве по случаю Дня Победы», — сказано в сообщении.

Ранее в Кремле опровергли информацию об отмене парада Победы 9 мая в Москве. Полный список гостей объявят после подтверждения со стороны приглашенных.