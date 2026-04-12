Лукашенко назвал главное завоевание белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал жизнь в мире без войн главным завоеванием белорусского народа.

Об этом он заявил во время посещения храма Святителя Николая Чудотворца в агрогородке Евдокимовичи Шкловского района, передает корреспондент БелТА.

«Должен сказать, что нам жаловаться не на что, мы живем, самое главное, в мире и согласии. Без войн, без столкновений уже после 2020 года несколько лет. И это самое главное завоевание нашего народа», — убежден белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что в стране созданы все условия для того, чтобы население могло трудиться и жить достойно. По его словам, те, кто трудятся и хотят нормально жить, получают «соответствующее от этой жизни».

Ранее президент Белоруссии сообщил, что республика готовится к войне, хотя и выступает категорически против нее.