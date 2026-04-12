Дональд Трамп посетил турнир UFC 327 в Майами

Президент США Дональд Трамп посетил проходящий в Майами 327-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, главу Белого дома, сидящего в первом ряду на арене Kaseya Center, выхватили камеры. В это же время в Исламабаде проходили переговоры делегаций Ирана и Соединенных Штатов. Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам переговоров заявил журналистам, что иранская сторона не приняла условия предложенного Штатами соглашения. Также стало известно, что переговоры касались Ормузского пролива, репараций, ядерной тематики, снятия санкционных ограничений и окончательного завершения конфликта на Ближнем Востоке. До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

