В Ираке избрали нового президента

Совет представителей (парламент) Ирака проголосовал за избрание кандидата от «Патриотического союза Курдистана» Низара Амиди новым президентом страны. Об этом сообщает INA.

В Ираке избрали нового президента
По данным иракского агентства, за кандидатуру Амиди проголосовали 227 депутатов. При этом второй кандидат — Мутанна Амин Надер — получил 15 голосов. Кроме того, семь бюллетеней признали недействительными.

Амиди в 2022-2024 гг. занимал пост министра окружающей среды Ирака, долгое время работал в администрации президента республики, в том числе в качестве старшего советника и руководителя президентского офиса.

В декабре президенты России и Ирака Владимир Путин и Абдель Латиф Рашид встретились в Туркмении.

Переговоры проходили в Ашхабаде, куда российский лидер прибыл 12 декабря для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, а также Международному дню нейтралитета и 30-летию официального нейтралитета Туркменистана.