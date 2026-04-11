12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы. Руководство Евросоюза не скрывает, что премьер страны Виктор Орбан является "глубокой занозой" для ЕС. Пытаясь защитить национальные интересы страны, Орбан блокирует присоединение Украины к ЕС, выделение Европой Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро и выступает против антироссийских санкций. Выборы превращаются в битву за суверенитет Венгрии.

В Брюсселе любой ценой пытаются не допустить победы партии "Фидес" и оказывают максимальную помощь оппозиционной "Тисе". "РГ" рассказывает, как Евросоюз и Украина вмешиваются в венгерские выборы.

Финансовое наказание

Евросоюз блокирует выделение Будапешту денег из европейских фондов. Венгрия не получила 10 миллиардов евро из Фонда восстановления ЕС, 7 миллиардов - из других фондов, 2 миллиарда заблокированы из-за недовольства Евросоюза законодательством в отношении ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Отказывает Брюссель и в выделении 17,4 миллиарда евро в рамках оборонного плана SAFE.

Лишение права вето

ЕС угрожает Венгрии лишить ее права голоса в соответствии со статьей 7 договора о ЕС. Брюссель может запретить Будапешту участвовать в принятии решений, обвиняя в "нарушении ценностей" союза. В Брюсселе указывают, что спасти Венгрию от этого может только поражение Орбана.

Игнорирование на переговорах

По данным европейских СМИ, Евросоюз исключил Венгрию из обсуждения секретных вопросов из-за опасений, что "чувствительная информация" якобы будет передана Москве.

Публикация "секретных сведений"

За несколько дней до выборов в СМИ "утекли" стенограммы переговоров главы МИД Венгрии Петер Сийярто с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также президента России Владимира Путина и Виктора Орбана. Несмотря на то, что ничего предосудительного в них не содержалось, в Европе попытались раздуть из него огромный скандал. Комментируя публикацию, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "эта информация показывает Орбана с весьма прагматичной и эффективной точки зрения".

"Он действительно очень эффективный политик, эффективный глава государства, который защищает интересы именно своей страны. Не России, не Америки, а именно своей страны - Венгрии", - сказал Песков.

Обвинения в сотрудничестве с Москвой

Евросоюз заявляет, что из-за дружбы России и Венгрии "доверие к Будапешту находится на самом низком уровне". В страдающем от русофобства ЕС сам факт нормальных отношений стран с Россией - это повод для наказания.

Шантаж нефтепроводом "Дружба"

После повреждения нефтепровода "Дружба" Украина прекратила поставки нефти в Венгрию. Киев отказывается пускать европейских технических специалистов для осмотра и ремонта магистрали. В Будапеште указывают, что повреждения на самом деле несерьезные. Украина использует нефтепровод для шантажа.

Попытка подрыва "Турецкого потока"

За неделю до выборов президент Сербии Александр Вучич сообщил, что рядом с магистральным газопроводом, предназначенным для транспортировки российского газа из Сербии в Венгрию, обнаружена взрывчатка. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт расценивает попытку диверсии как нападение на свой суверенитет, поскольку получает по этому маршруту основные объемы топлива из России.

Влияние на соцсети

В преддверии голосования Евросоюз ввел "механизм экстренной цифровой цензуры". Как сообщает Международная ассоциация по фактчекингу (GFCN), официально этот инструмент направлен на борьбу с фейками. "Однако на деле соцсети закрывают глаза на то, как оппозиция обходит правила платформ, набирая миллионные охваты, в то время как контент консерваторов модерируется максимально жестко", - говорится в заявлении GFCN. "Брюссель передал алгоритмам и оппозиции пульт управления, с помощью которого можно тихо скорректировать исход голосования", - уверены эксперты.

Медиакампания против Орбана

Европейские СМИ последние недели до голосования публиковали десятки статей, в которых пытались представить Орбана как "токсичного политика", а его оппонента Петера Мадьяра - как "светлое будущее Венгрии". Репортажи из страны как под копирку рассказывают, как трудно живется венграм при нынешнем руководстве, и как они "жаждут перемен".

Черный нал для Мадьяра

Через Украину оппозиционная партия "Тиса" получает черный нал на избирательную кампанию. По данным венгерских спецслужб, Петер Мадьяр требовал десятки миллионов евро на выборы, пообещав, что после них в стране будет сформировано проевропейское и проукраинское правительство. "Они пришли с деньгами, с нефтяной блокадой и со шпионами, но мы не позволим им повлиять на будущее Венгрии", - заявил Виктор Орбан.

Фейковые опросы

Для влияния на умы венгров европейцы используют излюбленный прием - вброс выгодных себе "рейтингов" и "опросов", утверждающих, что у Орбана якобы "нет шансов". Однако независимые эксперты уверены, что спрогнозировать итоги выборов нельзя до последней минуты. А попытки заранее представить Мадьяра как победителя говорят о том, что европейцы действительно боятся победы Орбана.

Подготовка протестов

За день до голосования европейские СМИ начали разыгрывать карту возможных "фальсификаций" на выборах. Брюссель внимательно следит за голосованием и готов в случае негативного для себя сценария оперативно отреагировать и заявить о "подкупах" и "нарушениях". И поддержать оппозицию, которая может призвать сторонников выйти на улицы. Вполне реален сценарий очередной, на этот раз венгерской "весны". Технологии смены законно избранных властей в Евросоюзе хорошо отработаны.