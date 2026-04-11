Карл III может стать последним королем Британии

Репутация британской королевской семьи упала настолько низко, что король Карл III может стать последним монархом в истории страны. Такое мнение высказал глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

Политик заявил, что после смерти Карла вполне может пройти референдум о сохранении монархии. Король, по его словам, человек не очень здоровый, так что речь не идёт о далёком будущем. Гэллоуэй подчеркнул, что уважением британцев пользовалась только покойная королева Елизавета Вторая.

Однако популярность династии подорвали громкие скандалы в последние годы жизни королевы и после её смерти. Огромный ущерб репутации нанесло раскрытие связей бывшего принца Эндрю с финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в организации секс-торговли несовершеннолетними.

Глава Рабочей партии выразил абсолютную уверенность в том, что к концу века британская монархия исчезнет. Референдум об отмене института королевской власти может стать финальной точкой в истории династии.