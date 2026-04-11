Киевские власти сохраняют надежду, что республиканцы проиграют предстоящие выборы в конгресс США. Вероятный план президента республики Владимира Зеленского раскрыл украинский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала.

Так эксперт отреагировал на заявление украинского лидера о том, что страну ждет напряженный период на фронте и на переговорнах по мирному урегулированию конфликта.

«Страна будет находиться в глухой обороне, в режиме "осажденная крепость". Снова есть расчет на то, что демократы, пришедшие к власти в конгрессе, заставят шантажом [президента США Дональда] Трампа вернуть часть американской помощи Украине», — сделал вывод политолог.

Ранее Дональд Трамп назвал величайшим врагом Соединенных Штатов после Ирана Демократическую партию.