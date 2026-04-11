Глава иранской делегации осадил США

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Исламская Республика даст ответ США, если те будут использовать переговоры для показухи и обмана. Слова политика приводит агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

«Мы показали им, что, если они хотят использовать переговоры для бесплодной показухи и обмана, мы готовы отстаивать свои права с верой в Бога и полагаясь на силу нашего народа», — осадил Галибаф.

По его словам, Иран поддержит мирное соглашение, если США будут учитывать права иранского народа.

В ночь на 8 апреля Вашингтон и Тегеран согласились на двухнедельное перемирие. Переговоры представителей Ирана и США в пакистанском Исламабаде, предположительно, могут состояться в субботу, 11 апреля. По данным The New York Times, на решение о перемирии могли повлиять дипломатические усилия Китая и Пакистана, а также экономические риски, связанные с ударами по энергетической инфраструктуре региона.