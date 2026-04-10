У Трампа заподозрили деменцию

Американский журналист Алекс Джонс считает, что президент США Дональд Трамп страдает деменцией.

Его слова приводит Telegram-канал УНИАН.

«Каждый день по пять-шесть раз повторяются фразы "О, мы победили, все кончено. Нет, эта ситуация будет продолжаться вечно. Я никогда не позволю, чтобы Ормузский был у них. Да, мы сдаем пролив. Я выйду из НАТО. Мы останемся в НАТО"», — сказал он. Журналист добавил, что люди, страдающие деменцией, ведут себя именно так.

Ранее журналист Адам Гэббатт в материале для британской газеты The Guardian написал, что Трамп во время публичных выступлений ведет себя все более странно, что ставит под сомнение его умственные способности.