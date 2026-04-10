Трамп пригрозил Ирану

Президент США Дональд Трамп накануне переговоров США и Ирана в Исламабаде вновь угрожал Тегерану. В своей соцсети Truth Social он написал, что "у Ирана нет никаких козырей" и ему стоит об этом помнить.

Трамп также обвинил Тегеран в "краткосрочном вымогательстве денег у всего мира с использованием международных водных путей".

"Единственная причина, по которой они сегодня живы, - это переговоры!" - написал президент США.

Глава Белого дома также подчеркнул, что "иранцы лучше справляются с фейковыми новостями в СМИ, чем с боевыми действиями".

Ранее Трамп заявил, что Иран "крайне плохо и бесчестно" справляется с задачей обеспечения беспрепятственного прохода нефти через Ормузский пролив.