Эксперт оценил ядерные амбиции Зеленского

Политолог Богдан Безпалько заявил, что Украина применила бы ядерное оружие против России, если бы обладала им. Об этом эксперт рассказал News.ru.

Во время одного из разговоров с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. В ходе встречи с Трампом Зеленский упомянул Будапештский меморандум, подчеркнув, что документ не смог обеспечить безопасность страны в обмен на ее отказ от советского ядерного оружия. В апреле 2026-го Зеленский назвал отказ Киева от ядерного оружия большой ошибкой.

«Риторику Зеленского о ядерном оружии можно рассматривать как желание вовлечь НАТО в противостояние с Россией в самом непосредственном военном отношении», - сказал Безпалько.

По его мнению, если бы у Украины было ядерное оружие, она «непременно применила бы его против России».

В 2024 газета The Times рассказала, что Украина может разработать «примитивную ядерную бомбу» в течение нескольких месяцев, если Трамп прекратит военную помощь ВСУ. Газета сослалась на информационный документ, подготовленный для Минобороны Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия и будет использовать все имеющиеся средства поражения, если Киев попытается стать ядерной державой. Путин подчеркнул, что у Киева нет ресурсов для создания ядерного оружия, но Украина может создать «грязную бомбу», используя отходы с атомных электростанций.