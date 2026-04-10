Китай демонстрирует смещение акцентов в тайваньском вопросе: вместо угрозы военной операции Пекин делает ставку на политическое урегулирование. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В тексте уточняется, что об этом свидетельствует прием в Пекине и Шанхае главы опозиционной партии Гомильдан Сжэн Ливэнь. Такой формат демонстрирует «рукопожатие через пролив» и готовность к диалогу между сторонами.

Исторически противостоявшая коммунистам партия теперь выступает за постепенное объединение с КНР, в отличие от правящей Демократической прогрессивной партии, которая ратует за независимость и сближение с США. Эксперты связывают такой дипломатический ход с расчетом Пекина на возвращение Гоминьдана к власти на Тайване в 2028 году — это могло бы запустить полноценный переговорный процесс.

Между тремя странами Азии — Таиландом, Вьетнамом и Китаем — обострилась конкуренция за российских туристов перед майскими праздниками.