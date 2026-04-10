Ливан решил отстоять свою позицию в Вашингтоне

Ливан обсудит с США и Израилем в Вашингтон возможность прекращения огня с целью достижения более широкого соглашения об урегулировании конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Ливан намерен принять участие во встрече в Вашингтоне с представителями США и Израиля для обсуждения прекращении огня. Точная дата еще не подтверждена», — об этом агентству рассказал высокопоставленный ливанский чиновник.

Он пояснил, что Ливан настаивает на том, что прекращение огня является «предварительным условием для дальнейших переговоров» с целью достижения более широкого соглашения с Израилем.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил кабмину начать прямые переговоры с Ливаном для обсуждения возможного разоружения шиитского движения «Хезболла».

10 апреля заслуженный профессор истории и научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) в Монреальском университете Яков Рабкин отметил в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Израиль хочет продолжить войну с Ираном, ведя боевые действия против ливанской группировки «Хезболла». Исследователь указал, что правительство Нетаньяху не хочет идти здесь на уступку Тегерану, так как стремится насильственно перекроить весь регион под свои интересы.