Появилась схема прохода через Ормузский пролив

Штаб ВМС КСИР опубликовал схему двух маршрутов безопасного прохода через Ормузский пролив.

Судам предлагается следовать на север и юг двумя параллельными путями, держась ближе к иранскому берегу пролива и обходя обширный участок в самой узкой его части. На схеме приводятся координаты опасного места.

© Соцсети

Опубликованная карта позволяет говорить о потенциально заминированных участках, пишет "Военный обозреватель". С другой стороны, возможно это хитрость Ирана, чтобы подвинуть морской трафик ближе к своим берегам для удобства его контроля.

При этом движение судов по проливу вновь остановлено после сорванного перемирия с Израилем и США.

Официальный Тегеран не подтверждал минирование пролива, но в одном из опубликованных КСИР пропагандистских роликов показаны тоннели в скалах, заполненные морскими минами. Наблюдатели расценили эти кадры как намек на еще один способ контроля судоходства.