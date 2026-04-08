Вэнс сообщил о «недопониманиях» между Вашингтоном и Тегераном

Ситуация с массированными атаками ВВС Израиля по гражданским объектам в Ливане возникла из-за недопонимания, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом пишет РИА Новости.

В ночь на среду, 8 апреля, Иран и США заявили о достижении договоренностей по прекращению огня на две недели. Вместе с тем, ВВС Израиля атаковали Бейрут. Ракетные атаки унесли жизни десятков человек, в том числе, детей.

«Я действительно считаю это вполне объяснимым недопониманием, однако ни мы, ни израильтяне не заявляли, что это [Ливан] станет частью соглашения о прекращении огня», — заметил Вэнс.

Политик отметил, что Вашингтон призывает Тегеран сесть за стол переговоров. Он уточнил, что иранская сторона показывает некоторые признаки бравады, но в целом США «находятся в хорошей позиции».

По его словам, в ходе встречи Соединенные Штаты потребуют от Ирана сдать ядерные материалы в связи с тем, что Вашингтон не желает, чтобы республика сохранила возможность создать ядерное оружие.

США готовы корректировать свои требования к Ирану по отказу от обогащения урана, если Тегеран будет добросовестно вести переговоры, отметил вице-президент.

Вэнс предупредил также, что США не будут соблюдать условия перемирия с Ираном при отсутствии свободного прохода судов через Ормузский пролив.