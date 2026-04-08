Перемирие между Ираном и США сорвано

Противник атаковал Тегеран, а также цели в районе столицы республики. Таким образом, перемирие сорвано, пишет иранское агентство Mehr в Telegram-канале.

Во многих районах Тегерана, а также в городах Исфахан, Керман, Паранд и Робат-Карим слышны звуки работы систем противовоздушной обороны.

В Исхафане, кроме того, слышны взрывы.

Журналисты заметили, что не менее 4 самолетов - заправщиков KC-135R Stratotanker ВВС США вылетели из Тель-Авива на фоне сообщений об ударах по Ирану и срыве режима прекращения огня.

В ночь на среду, 8 апреля, США и Иран объявили о двухнедельном перемирии. В его рамках предполагалось полное прекращение огня в макрорегионе, встречи сторон на нейтральной территории, в частности, в Пакистане.

Вечером в СМИ Пакистана появились публикации о том, что наблюдатели зафиксировали случаи нарушения перемирия в нескольких местах в зоне конфликта.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что прекращение войны в Ливане является частью соглашения с Соединенными Штатами, удары израильских ВВС по республике являются явным его нарушением.

Дипломаты заметили, что США должны выбрать — либо полное прекращение огня, либо военные действия, совмещение невозможно.