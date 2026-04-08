Хакер взломал суперкомпьютер КНР

Хакер, действующий под псевдонимом Flaming China, взломал исследовательские системы расположенного в Тяньцзине China’s National Supercomputing Center и похитил 10 петабайт (примерно 10 млн гигабайт) данных, передает CNN.

Журналисты заметили, что в центре развернут суперкомпьютер Tianhe-1, который одно время считался самым быстрым суперкомпьютером в мире.

Клиентами NSCC являются свыше 1,6 тыс. организаций, в том числе, промышленные площадки и военные вузы.

Хакер, уточнили авторы статьи, активно общается в соцсетях, хвастается, что ему без проблем удалось взломать государственный суперкомпьютер и похитить секретные и сверхсекретные данные — информацию о схемах ракет, об оборонной программе КНР.

В подтверждение своих слов злоумышленник выкладывает в анонимных Telegram-каналах документы, содержащие информацию об исследованиях в области авиации, космоса, биоинформатики, термоядерного синтеза.

За полный индекс файлов хакер просит 10 XMR (криптовалюта Monero), что эквивалентно $3 тыс. Общая стоимость базы не называется — она выставлена на аукцион.

По словам авторов статьи, потеря секретных документов может подорвать конкурентные преимущества КНР в ключевых секторах и поставить под угрозу многолетние исследования тысяч ученых.

Ранее сообщалось, что в 2025 году неизвестная группировка кибермошенников похитила свыше 500 ГБ данных о системе интернет-цензуры, известной как «Великий китайский файрвол».