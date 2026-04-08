На Украине решили переименовать ТЦК

Украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) могут переименовать в «Офисы призыва» или «Офисы комплектования». Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

«Будет слово «офис». Как оно есть в названиях «Офис президента», «Офис генерального прокурора», так и здесь будет офис», — пояснил нардеп в интервью изданию Liga.net.

По его словам, в планах Минобороны Украины также разделить функции ТЦК, в частности социальную функцию и функцию призыва. И «Офисом призыва» (или «Офисом комплектования») будет называться структура, ответственная за мобилизацию. При этом Костенко выразил сомнение в том, что реформа изменит что-либо в мобилизационных мероприятиях на Украине.

Он также добавил, что рассматривается идея наделить Национальную полицию функцией мобилизации, хотя украинские стражи порядка не в восторге от этого.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК на Украине вступают в контакт с мужчинами призывного возраста на сайтах знакомств, чтобы уговорить их на встречу, где они будут сразу мобилизованы.