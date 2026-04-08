Представители США и НАТО обсудили результат операции против Ирана

Андрей Дуванов

Госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, во время которого они обсудили результаты военной операции против Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя госдепартамента США Томми Пиготта.

По словам Пиготта, стороны обсудили итоги операции, а также дипломатические шаги США по мирному урегулированию украинского конфликта. Кроме того, была затронута тема усиления координации между союзниками по НАТО, а также перераспределение между ними нагрузки.

«Госсекретарь Марко Рубио встретился сегодня с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Лидеры обсудили операцию "Эпическая ярость", продолжающиеся усилия под руководством США по достижению завершения российско-украинской войны путем переговоров», — сообщил Пиготт.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном.