В США усомнились в успехе перемирия с Ираном

США и Израиль могут возобновить совместную военную операцию против Ирана, поскольку позиции сторон существенно различаются.

Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X.

«Все три стороны имеют совершенно разные представления о том, каким должен быть конечный результат переговоров, и вполне возможно, что срок в две недели не будет продлен или что по истечении этого времени боевые действия возобновятся», — написал он.

Американский военный призвал Вашингтон не забывать о цене, которую уже заплатило государство за развязанный им конфликт.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Иран «молил» США о прекращении огня. При этом он отметил, что операция «Эпическая ярость» стала настоящей военной победой для Вашингтона.