В Иране раскрыли подробности компенсации ущерба стране

Ущерб, причиненный Ирану в ходе конфликта с США и Израилем, будет компенсирован из создаваемого специального инвестиционного фонда. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с полным текстом представленных Тегераном условий перемирия.

«Содержание плана, устанавливающего окончательные рамки прекращения огня, включает следующие пункты:… компенсация ущерба с созданием национального инвестиционного фонда», — говорится в сообщении.

О структуре и формах управления этим фондом информации пока нет.

По информации агентства, Иран в будущем намерен взимать плату за прохождение судов через Ормузский пролив, а часть налогов с этого будет направлена на программы восстановления разрушенных во время конфликта объектов.

В среду американский президент Дональд Трамп за полтора часа до окончания своего ультиматума объявил о перемирии с Ираном сроком на две недели. По его словам, решение было принято после разговоров с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и главнокомандующим армией страны Асимом Муниром.

Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. В конце этой недели должны начаться переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде.