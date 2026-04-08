В Белом доме заявили о победе США

Режим прекращения огня, согласованный с Ираном, является победой Вашингтона. Такое мнение выразила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети X.

По её словам, успехи американских военных в ходе операции «Эпическая ярость» создали максимальные рычаги влияния, что позволило Вашингтону инициировать переговоры с Тегераном.

Теперь благодаря установленному диалогу можно открыть путь к дипломатическому урегулированию и долгосрочному миру, считает пресс-секретарь Белого дома. Левитт также заявила, что Трамп смог добиться открытия Ормузского пролива.

«Никогда не стоит недооценивать способность президента Трампа успешно продвигать интересы Америки и выступать посредником в мирных переговорах», — добавила она.

Накануне американская и иранская сторона американская и иранская стороны объявили о двухнедельном прекращении огня — за несколько часов до истечения срока ультиматума, который ранее выдвинул Дональд Трамп.

По словам Трампа, Вашингтон пошёл на перемирие из-за того, что Иран выразил готовность к «полному, немедленному и безопасному» открытию Ормузского пролива. В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня, однако предупредил, что Тегеран по-прежнему «держит палец на спусковом крючке» и не оставляет намерения дать отпор возможной агрессии США.

10 апреля в Исламабаде пройдут переговоры между США и Ираном, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По информации израильского «12-й канала», в ходе переговоров администрация Трампа будет настаивать на прекращении Ираном обогащения урана и сворачивании ракетной программы.