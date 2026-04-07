Трамп: США могут сдвинуть дедлайн по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом может сдвинуть последний срок для подписания сделки с Ираном, если переговоры между странами сдвинутся с мертвой точки. Об этом сообщает Fox News.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что США могут нанести масштабные удары по Ирану, если к вечеру 7 апреля Тегеран не подпишет сделку с Вашингтоном. При этом, американский президент не исключил, что эта ситуация может измениться.

«Если переговоры сегодня продвинутся вперед и появятся какие-то конкретные результаты, ситуация может измениться. Но на данный момент он (Трамп — прим. ред.) не хотел делать прогнозов. Однако он сказал, что мы движемся вперед в соответствии с нашими планами. Это очень важно», — сообщил обозреватель издания Брет Байер, после телефонного разговора с Трампом.

Ранее Трамп заявил, что США могут уничтожить весь Иран за одну ночь.