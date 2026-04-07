В Пакистане подали сигнал Ирану
Службы безопасности Пакистана считают, что Иран «ходит по тонкому льду». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
По их словам, мирные переговоры находятся под угрозой срыва из-за возможного удара Тегерана по промышленным объектам Саудовской Аравии, связанным с американскими компаниями.
Высокопоставленный сотрудник спецслужбы добавил, что в случае ответа Эр-Рияда контакты будут прекращены.
Также источник заявил, что ответные удары могут вовлечь Пакистан в конфликт в связи с оборонным соглашением между двумя странами.