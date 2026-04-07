«Это трагедия»: страна Европы рискует повторить судьбу Украины

Власти Молдавии приняли решение идти по пути Украины и выйти из СНГ, надеясь, что это увеличит шансы на вступление в Евросоюз. Что происходит в Кишиневе, разбиралось РИА Новости.

Ранее парламент Молдавии денонсировал ключевые документы СНГ — соглашение о создании организации и ее устав. Из 101 депутата решение поддержали 60. Среди них были 54 представителя правящей партии «Действие и солидарность».

При этом лидер Партии коммунистов Молдавии, экс-президент республики Владимир Воронин назвал прошедшее голосование «трагедией для страны и для ее экономики». А

председатель Партии социалистов, еще один бывший глава страны Игорь Додон назвал курс властей не имеющим «ничего общего с реальными интересами страны и народа».

«Убежден, что в обозримом будущем эта ошибочная политика будет пересмотрена, а отношения между нашими странами, в том числе на площадках СНГ и ЕАЭС, — восстановлены и укреплены», — заявил Додон.

При этом вице-премьер Молдавии Михай Попшой пояснил, что Кишинев уже вышел из 70 соглашений содружества, еще 60 находятся в процессе денонсации, а в итоге останутся только выгодные республике. Однако после утверждения решения парламента президентом процедура выхода из СНГ займет 12 месяцев после подачи заявления.

Пока же, по данным генсека СНГ Сергея Лебедева, в содружестве не получили от Молдавии даже официальную ноту.

«Они приняли решение выйти из основополагающих документов — это Устав СНГ, Соглашение о создании СНГ. Но пока 208 соглашений для Молдавии действительны, 104 соглашения в экономической сфере. И они хотят оставаться в этих соглашениях», — пояснил Лебедев.

В 2008 году из СНГ вышла Грузия, а в 2018 году об этом заявили власти Украины. Вместе с тем, по словам Лебедева, Тбилиси до сих пор остается участником 70 соглашений в рамках СНГ. А глава МИД Украины Андрей Сибига признал, что страна начала разрывать «последние связи» с СНГ только в конце марта 2026 года.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что Молдавия постарается сохранить те соглашения, которые касаются экономики, так как если «не выйдет остаться одной ногой в СНГ», пострадают молдавские сельхозпроизводители.

«Во-первых, местные фермеры лишатся российского рынка сбыта. Во-вторых, удобрения, которые они закупали в странах содружества, взлетят в цене, так как придется платить пошлину. Соответственно, вырастут цены на продовольствие. Кроме того, люди лишатся возможности беспрепятственно посещать страны СНГ, учиться в них, оформлять там документы и тому подобное», — пояснила доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.

При этом, по ее словам, больше 50 процентов граждан Молдавии выступают против выхода из СНГ.

А замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин обратил внимание на то, что Грузия, решив выйти из содружества, прежде всего хотела насолить России, но быстро выяснилось, что это приведет к разрыву договоров и с другими членами организации.

«В итоге Тбилиси разорвал чисто политические соглашения, а те, которые касались практической части, оставил. Примерно по тому же пути идет Украина», — пояснил он.

По его словам, Кишинев хочет повторить опыт Тбилиси и Киева, а также надеется, что политический разрыв с СНГ должен повысить шансы на вступление в ЕС.

Напомним, что в декабре 2023 года Евросоюз решил начать с Молдавией, Украиной, а также Боснией и Герцеговиной переговоры о членстве. В Брюсселе подчеркивали, что членство станет возможным только после завершения странами необходимых реформ. Опрос, проведенный компанией iData в апреле 2025 года, показал, что большинство жителей Молдавии поддерживают интеграцию в Европейский союз, но выступают против вступления в НАТО.