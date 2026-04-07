США обвинили в планах совершить геноцид в Иране

США в своих угрозах обозначили время для совершения геноцида иранского народа. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в социальной сети Х.

«США назначили время для геноцида народа Ирана: вторник, 20:00 по восточному времени (8 апреля 4:00 по мск)», — заявил он.

5 апреля президент США Дональд Трамп нецензурно обратился к руководству Ирана, назвав их «сумасшедшими ублюдками», и призвал открыть «чертов пролив». Он также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам.

Американский лидер поставил дедлайн Исламской Республике, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 (8 апреля 4:00 по мск).

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.