Трамп может передумать бомбить Иран в последний момент

Московский Комсомолец

Президент США Дональд Трамп может отложить нанесение ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на представителя американской администрации.

Если глава Белого дома поймёт, что формируется сделка, он, вероятно, воздержится от военных мер. При этом неназванный представитель Пентагона выразил скептицизм относительно очередного продления сроков заключения соглашения с Тегераном.

По данным Axios, Трамп занимает наиболее воинственную позицию в отношении Ирана по сравнению с членами своего кабинета. Однако вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер убеждены, что ему следует попытаться заключить сделку с Тегераном.

Ответ иранской стороны на предложение Вашингтона о перемирии в Белом доме восприняли не как отказ, а как переговорный манёвр.

