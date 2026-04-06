Трамп объяснил свой мат в адрес Ирана

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое грубое обращение к властям Ирана. Об этом он высказался в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Глава государства объяснил, что использовал мат в своем недавнем сообщении, адресованном Тегерану, «чтобы донести свою точку зрения».

Речь идет о посте Трампа в соцсети Truth Social, в котором он назвал власти Ирана «сумасшедшими ублюдками» и потребовал, чтобы они открыли Ормузский пролив. Он также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По его словам, вовлеченные в конфликт стороны сами «не могут ничего спрогнозировать, а для нас это еще сложнее».