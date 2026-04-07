Нетаньяху обратился к Трампу с просьбой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой не соглашаться на уступки Ирану и занять максималистскую переговорную позицию. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По словам израильского чиновника, Нетаньяху позвонил Трампу с поздравлениями после сообщений о том, что операция по спасению двух пилотов экипажа F-15E в Иране успешно завершилась. При этом премьер-министр в ходе разговора «выразил обеспокоенность по поводу возможного соглашения о прекращении огня».

Американский лидер сказал своему собеседнику, что если Иран согласится на сделку с США, то «прекращение огня может произойти». Но при этом он подчеркнул, что не откажется от своего требования, которое заключается в передаче Тегераном всего обогащенного урана Вашингтону.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.