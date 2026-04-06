Умер дизайнер Адриано Гольдшмид, «крестный отец джинс»

Адриано Гольдшмид (Adriano Goldschmied), известный итальянский дизайнер, создатель культовых брендов Diesel, Reply, Gap 1969, AG и Goldsign, умер на 83-м году жизни. Об этом пишет WWD.

По данным портала, «крестный отец джинс» на протяжении многих лет боролся с онкологическим заболеванием. Дата и место похорон пока не называются.

«Прощай, мой первый босс, мой наставник», — отметил сооснователь Diesel Ренцо Россо.

Путь дизайнера в мир моды начался в начале 1970-х годов. В 1974 году он запустил Daily Blue, бренд джинсовой одежды, который представил новые фасоны, цвета.

Высокая цена на товары этой марки помогла превратить джинсы из утилитарной рабочей одежды в краеугольный камень высокой моды, отметили авторы статьи.

«Daily Blue был важен не только с точки зрения продаж и успеха, но и потому, что оказал очень сильное влияние на модный бизнес», — рассказал Гольдшмид в одном из интервью.

Журналисты подчеркнули, что, создав культовые бренды, дизайнер оставил после себя значительное наследие.

У Гольдшмида остались жена Микела и дочери Сара, Марта и Гленда.