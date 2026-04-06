Артемий Лебедев раскритиковал подарок Ким Чен Ына Лукашенко

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал подарок главы КНДР Ким Чен Ына президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который тот вручил во время их встречи в Пхеньяне. Об этом он сказал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев отметил, что Ким Чен Ын подарил президенту Белоруссии саблю и вазу с портретом самого Лукашенко.

«Почему нужно человеку дарить что-то с его собственным изображением? И что потом, главное, с этим делать? (...) Бывают такие люди, такая у них традиция. Им кажется, что типа они сделали приятно. Хотя, на самом деле, это глупость несусветная», — заявил дизайнер.

Подарки же Лукашенко Ким Чен Ыну — автомат и алкоголь — дизайнер счел полезными в хозяйстве.

Встреча президента Белоруссии и лидера Северной Кореи состоялась 26 марта в Пхеньяне. В процессе переговоров главы государств подписали договор о дружбе и сотрудничестве.