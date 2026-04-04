Раскрыты критерии США для будущего посла в России

Соединенные Штаты не спешат с назначением нового посла в России, стремясь, чтобы его позиция совпадала с видением спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом пишет газета Daily Mail.

Издание сравнивает конкуренцию за этот пост с «прослушиванием в реалити-шоу, полным интриг, соперничества и жертв».

Как отмечает DM, в Госдепартаменте считают должность посла США в России трудной. По данным двух источников, спецпосланник Ричард Гренелл ранее рассказывал коллегам о своем интересе к работе в Москве, однако в действительности стремится к получению «высокопоставленной должности в сфере национальной безопасности».

Источники утверждают, что Уиткоффу комфортно в существующем положении дел, но в частном порядке он опасается, что влиятельный дипломат может ослабить его прямую связь с президентом России.

При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии для газеты назвала сведения о влиянии Уиткоффа на выбор кандидата на пост посла США в России «полностью фейковой новостью».