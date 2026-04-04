На западе Киева прогремели взрывы

В Борщаговке на западной окраине Киева произошли два взрыва. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на местные паблики.

В следующем посте издание уточнило, что там взорвались два автомобиля. После детонации машины загорелись.

Прошлым летом в Киевской области пять полицейских были ранены при попытке обезвредить преступника. Правоохранители приехали на вызов в село Михайловка-Рубежовка, в котором 41-летний мужчина угрожал гранатой семье. Увидев стражей порядка, он бросил в их сторону гранату. В результате пять полицейских получили ранения. Ответным огнем нападавший был ликвидирован.

Тогда же в Харькове 33-летний местный житель принес гранату на территорию торгового центра и угрожал ее взорвать. Этому предшествовала ссора с незнакомцем. После нее местный житель сходил за гранатой Ф-1 и запалом, вернулся и начал угрожать присутствующим. Мужчину задержали правоохранители. Во время обыска в его доме они нашли еще одну гранату.