Фицо назвал ЕС «кораблем-самоубийцей»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вслед за своим венгерским коллегой Виктором Орбаном призвал Евросоюз (ЕС) отменить санкции против российских энергоносителей. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я не призываю ни к чему другому, только к возвращению здравого смысла. Весь ЕС, и особенно Европейское сообщество, начинают выглядеть как корабль-самоубийца в вопросах энергетической безопасности», — назвал Орбан.

По его словам, ЕС необходимо как можно скорее отменить санкции против российских нефти и газа.

Ранее в Вене состоялся митинг за нейтралитет и против антироссийских санкций, его посетили несколько сотен человек.