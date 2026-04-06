В Италии боятся дефицита энергоресурсов

Премьер Италии Джорджа Мелони прокомментировала ситуацию с энергоресурсами в стране. Ее слова приводит РИА Новости.

Мелони допустила, что при обострении ситуации на Ближнем Востоке в Италии может возникнуть дефицит энергоресурсов.

«Когда в странах Персидского залива растет нестабильность, это влияет на стоимость энергии, бизнес, рабочие места и в конечном итоге на покупательную способность семей», — сказала она.

Ранее стало известно, что крупные аэропорты Италии — Милана, Венеции, Болоньи и Тревизо — ввели временные ограничения на заправку коммерческих авиарейсов. Преимущество получат санитарные и государственные рейсы, а также воздушные суда, следующие по маршрутам продолжительностью свыше трех часов.