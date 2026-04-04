Трамп пообещал «устроить ад» Ирану

У Ирана есть 48 часов на принятие условий США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, после чего Вашингтон «устроит ад» Тегерану. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Время пошло — 48 часов до того, как на них обрушится настоящий ад. Слава БОГУ!» — высказался политик.

Трамп прокомментировал собственный 10-дневный ультиматум Ирану для заключения соглашения об урегулировании конфликта с США или разблокировке Ормузского пролива и заявил о пересмотре условий. При этом глава Белого дома не дал дополнительных пояснений, что именно он планирует сделать.

2 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на скорейшее завершение конфликта на Ближнем Востоке. Он указал, что российская сторона готова сделать все для того, чтобы ситуация в регионе разрешилась как можно скорее.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с призывом к США по Ирану. По мнению дипломата, только путем переговоров можно понять, насколько искренне стороны конфликта хотят мира.