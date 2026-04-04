В Белом доме объяснили «паранойю» главы Пентагона

«Паранойя» главы Пентагона Пита Хегсета из-за того, что министр армии Дэн Дрисколл может занять его пост, спровоцировала увольнение высокопоставленного штабного генерала — правой руки Дрисколла. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на анонимных чиновников Белого дома.

Издание пишет, что в четверг Хегсет потребовал отставки начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа — главного помощника Дрисколла. Это произошло «в разгар иранской войны по причинам, которые не были публично заявлены».

«Все это вызвано неуверенностью и паранойей, которые развились у Пита после Signalgate. К сожалению, это подогревается некоторыми из его ближайших помощников, которые мутят воду, вместо того чтоб урегулировать ситуацию», — заявил источник газеты.

Он напомнил, что в марте 2025 года Хегсет угодил в скандал: в мессенджере Signal в его групповой чат с представителями национальной безопасности случайно попал репортер.

Еще один источник, близкий к администрации Трампа, прямо заявил, что «у Хегсета большой конфликт с Дрисколлом».

«И Белый дом сказал ему, что он не может уволить Дрисколла, по крайней мере, на данный момент», — отметил информатор.

По его словам, Хегсет весьма обеспокоен своим возможным увольнением. Он знает, что Дрисколл является одним из главных претендентов на его пост. Поэтому «Пит преследует всех, кого считает близкими к Дрисколлу». Требование уволить генерала Рэнди Джорджа — «последний и самый впечатляющий пример этого».

Дрисколл — близкий друг вице-президента Дж. Д. Вэнса, с которым он учился в Йельской юридической школе после того, как оба участвовали в войне в Ираке.

Его имя называлось в числе возможных преемников Хегсета прошлым летом. Подозрения босса Пентагона усилились прошлой осенью, когда Дрисколл внезапно стал переговорщиком по урегулированию конфликта на Украине.