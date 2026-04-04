В Иране рассказали о необычной просьбе США к Тегерану

США просят Иран начать мирные переговоры. О необычном предложении Штатов со ссылкой на дипломатический источник в исламской республике сообщает РИА Новости.

«С момента начала войны никаких переговоров с США не было, но они просят, посылают сигналы», — сказал он.

По его словам, Тегеран готовь уведомить Россию, если страна все-таки решит пойти на переговоры с Вашингтоном.

Президент Ирана задал вопрос мировому сообществу

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты уже начали вести переговоры с иранским руководством о прекращении огня.