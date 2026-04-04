В Иране рассказали о необычной просьбе США к Тегерану

США просят Иран начать мирные переговоры. О необычном предложении Штатов со ссылкой на дипломатический источник в исламской республике сообщает РИА Новости.
«С момента начала войны никаких переговоров с США не было, но они просят, посылают сигналы», — сказал он.
По его словам, Тегеран готовь уведомить Россию, если страна все-таки решит пойти на переговоры с Вашингтоном.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты уже начали вести переговоры с иранским руководством о прекращении огня.
«США ведут серьезные переговоры с новым и более разумным режимом о прекращении наших военных операций в Иране. Достигнут большой прогресс», — написал хозяин Белого дома.