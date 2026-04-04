Иран обратился с просьбой к России

Иран попросил Россию не допустить того, чтобы резолюция Бахрейна по Ормузскому проливу была принята. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в исламской республике.

«Попросили Россию не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна, так как она только усложнит ситуацию», — сказал он.

По данным газеты Financial Times, Бахрейн и ОАЭ работают над резолюцией, которая предоставит мандат операциям по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. По словам источника издания, Россия и Китай могут выступить против данного документа.

Ранее сообщалось, что Франция, Китай и Россия блокируют резолюцию Совбеза ООН, которая позволила бы применить силу для открытия Ормузского пролива. Разногласия возникли не только среди постоянных членов с правом вето, но и среди непостоянных участников Совбеза.