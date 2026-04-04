Китай обошел США по необычному показателю

Китай обошел США по уровню мирового одобрения — рейтинг Пекина составил 36 процентов, опередив показатель Штатов на пять процентов. О необычных результатах исследования сообщает компания Gallup.

Утверждается, что в 2025 году рейтинг поддержки КНР вырос на четыре процента — с 32 процентов до 36. В то же время одобрение США упало с 39 процентов до 31.

Неодобрение мирового лидерства США достигло рекордной отметки в 48 процентов. Одобрение политики Вашингтона упало в 44 странах, включая Германию, где падение за год составило сразу 39 процентов. Среди стран, больше всего поддерживающих Китай, выделились Россия, Сингапур, Тунис и Пакистан.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал средние по размеру державы объединиться против США и КНР.